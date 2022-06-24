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Иван Дычко сразится с аргентинским супертяжем

Дычко бой с Кевином Эспиндолой в Аргентине Фото: Instagram/ivandychko
Свой предыдущий бой Иван Дычко провел в декабре. Казахстанский боксер дрался с российским ветераном, 45-летним Александром Устиновым, сообщает Zakon.kz.

24 июня казахстанский боксер Иван Дычко (11-0, 11 КО) выступит на вечере бокса в столице Аргентины Буэнос-Айресе, сообщает Sports.kz.

Он сразится с аргентинским супертяжем Кевином Эспиндолой (7-3, 2 КО). Бой запланирован на десять раундов.

Свой предыдущий поединок Иван Дычко провел в декабре: он дрался с российским ветераном, 45-летним Александром Устиновым (36-6-1, 27 КО), и победил его техническим нокаутом уже в первом раунде.

Кевин Эспиндола выходил на ринг в апреле этого года и выиграл единогласным решением судей у аргентинца Науэля Паласиоса (1-7, 0 КО) — правда, тот поединок был рассчитан всего на четыре раунда.

Все свои бои в профи Эспиндола провел у себя на родине, в Аргентине, и еще никогда не дрался с непобежденными оппонентами (не считая дебютантов).

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