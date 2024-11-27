Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Боксер Иван Дычко проведет ближайший бой в Алматы

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 04:36 Фото: Instagram/ivandychko
Непобежденный казахстанский боксер супертяжелого веса Иван Дычко проведет свой следующий поединок в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Самый большой бой за карьеру казахстанского супертяжеловеса назначен на 27 декабря. Его соперником станет 35-летний россиянин Виталий Кудухов. Анонсом предстоящего поединка Дычко поделился на своей странице в Instagram.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 04:36

Фото: Instagram/ivandychko

Эта встреча рассчитана на десять раундов. А предыдущий бой Ивана Дычко прошел 21 августа в США. В нем казахстанец нокаутировал во втором раунде американца Крейга Льюиса, тем самым прервав свой более чем годичное отсутствие на ринге.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 04:36

Фото: Instagram/ivandychko

Недавно стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по боксу-2024, который пройдет с 29 ноября по 11 декабря в тайском Чиангмае.

Читайте также

Футбол
Мбаппе и Салах не забили в топ-матче: второй день Лиги чемпионов УЕФА
Футбол
"Кайрат" победил французский "Этуаль" в Хорватии
футзал
Казахстанский "Семей" сыграл с испанской "Пальмой" в стартовом матче ЛЧ по футзалу
Алия Абди
Россия Дычко Иван Алматы Казахстан 2024 год Бокс
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Игорь Крутой опубликовал редкое фото с женой и ее красивыми подружками
Игорь Крутой опубликовал редкое фото с женой и ее красивыми подружками
Главные герои сериала « Сверхъестественное» воссоединятся в 5-м сезоне сериала «Пацаны»
Главные герои "Сверхъестественного" воссоединятся в 5-м сезоне сериала "Пацаны"
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: