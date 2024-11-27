Боксер Иван Дычко проведет ближайший бой в Алматы

Непобежденный казахстанский боксер супертяжелого веса Иван Дычко проведет свой следующий поединок в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Самый большой бой за карьеру казахстанского супертяжеловеса назначен на 27 декабря. Его соперником станет 35-летний россиянин Виталий Кудухов. Анонсом предстоящего поединка Дычко поделился на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/ivandychko

Эта встреча рассчитана на десять раундов. А предыдущий бой Ивана Дычко прошел 21 августа в США. В нем казахстанец нокаутировал во втором раунде американца Крейга Льюиса, тем самым прервав свой более чем годичное отсутствие на ринге.

Фото: Instagram/ivandychko

Недавно стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по боксу-2024, который пройдет с 29 ноября по 11 декабря в тайском Чиангмае.