Иван Дычко выиграл бой судейским решением

Все свои предыдущие бои казахстанский нокаутер завершал досрочно. В бою с аргентинским боксером Кевином Эспиндолой казахстанец прошел всю дистанцию, сообщает Zakon.kz.

На вечере бокса в Буэнос-Айресе казахстанский супертяж Иван Дычко довел бой до судейского решения, сообщает Prosports.kz.

Казахстанский боксер Иван Дычко (12-0, 11КО) провел в Аргентине первый в этом году бой против местного бойца Кевина Эспиндолы (7-4, 2КО).

Десятираундовый бой в супертяжелом весе прошел всю дистанцию, хотя обычно Дычко заканчивает свои бои досрочно.

В итоге победа досталась казахстанцу единогласным решением. Это 12-я по счету победа Дычко на профессиональном ринге и первая – судейским решением.

В декабре прошлого года в Нур-Султане Иван Дычко оформил победу техническим нокаутом над россиянином Александром Устиновым уже в первом раунде.

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