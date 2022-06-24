В Павлодарской области двое мужчин утонули в озере, спасая своих детей

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области в необорудованном месте на озере Торайгыр утонули двое мужчин. Об этом сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает Zakon.kz.

Сообщение о несчастном случае поступило на пульт «112» ДЧС Павлодарской области 23 июня в 15:52. Со слов очевидцев, со стороны родника при спасении своих детей (девочки 2008 г. р. и мальчика 2013 г. р.) утонули мужчины 1978 г. р. и 1986 г. р., проживающие в Карагандинской области. Детей доставили по скорой медицинской помощи в районную больницу села Баянаул, состояние стабильное, в сознании. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области По данным ведомства, экибастузские водолазы приступили к поиску в 19:00 и в 19:39 извлекли тела мужчин. Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области Были задействованы четыре спасателя, одна единица техники и плавательное средство ДЧС Павлодарской области, службы «102», «103». Пресс-служба ДЧС Павлодарской области В ведомстве настоятельно рекомендует гражданам не купаться в необорудованных местах. Читайте также Дорогу на Кольсай затопило в Алматинской области В парке Костаная избили двух подростков: полиция ищет подозреваемых На западе Казахстана в ДТП погиб сельский аким