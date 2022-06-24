В Павлодарской области двое мужчин утонули в озере, спасая своих детей
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В селе Торайгыр Баянаульского района Павлодарской области в необорудованном месте на озере Торайгыр утонули двое мужчин. Об этом сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает Zakon.kz.
Сообщение о несчастном случае поступило на пульт «112» ДЧС Павлодарской области 23 июня в 15:52.
Со слов очевидцев, со стороны родника при спасении своих детей (девочки 2008 г. р. и мальчика 2013 г. р.) утонули мужчины 1978 г. р. и 1986 г. р., проживающие в Карагандинской области. Детей доставили по скорой медицинской помощи в районную больницу села Баянаул, состояние стабильное, в сознании.Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
По данным ведомства, экибастузские водолазы приступили к поиску в 19:00 и в 19:39 извлекли тела мужчин.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Были задействованы четыре спасателя, одна единица техники и плавательное средство ДЧС Павлодарской области, службы «102», «103».Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В ведомстве настоятельно рекомендует гражданам не купаться в необорудованных местах.
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