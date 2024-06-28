Два брата утонули в озере Торайгыр в Павлодарской области

Фото: pixabay

Два брата 11 и 13 лет 28 июня в 00:58 утонули в озере Торайгыр во время купания в запрещенном для купания месте, сообщает Zakon.kz.

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