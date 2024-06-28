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Два брата утонули в озере Торайгыр в Павлодарской области

дети утонули в озере Торайгыр, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 18:26 Фото: pixabay
Два брата 11 и 13 лет 28 июня в 00:58 утонули в озере Торайгыр во время купания в запрещенном для купания месте, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС региона, тело 11-летнего ребенка извлекли из воды очевидцы. В 05:15 утра силами ОСО ДЧС (пятеро спасателей) обнаружено и извлечено из воды тело ребенка, 13-летнего мальчика.

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик утонул в арыке в Туркестанской области.

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