Сколько иностранцев работают в Казахстане
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 617 разрешений – для руководителей и их заместителей (первая категория), 3224 разрешения – для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 8020 и 926 человек, соответственно.Пресс-служба МТСЗН РК
Также, согласно информации Минтруда, на сезонные работы привлечены 1506 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2131 человек.
На данный момент в Казахстане насчитывается 1762 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 398 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.Пресс-служба МТСЗН РК
Как отметили в Минтруда, основными странами исхода трудовых мигрантов являются:
Китай – 3651 человек,
Турция – 1853 человека,
Узбекистан – 1605 человек,
Индия – 1577 человек,
Великобритания – 1113 человек.
В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов, – напомнили в пресс-службе ведомства.
Во исполнение поручения главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе текущего года, МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС с ранее запланированных 28 352 до 23 560 единиц – на 4792 единицы (16%).Пресс-служба МТСЗН РК
Напомним, министр труда и социальной защиты населения РК приказом от 15 апреля утвердил Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту.