Сколько иностранцев работают в Казахстане

По состоянию на 1 июня по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 424 иностранных гражданина. Такие данные предоставили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Zakon.kz.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 617 разрешений – для руководителей и их заместителей (первая категория), 3224 разрешения – для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 8020 и 926 человек, соответственно. Пресс-служба МТСЗН РК

Также, согласно информации Минтруда, на сезонные работы привлечены 1506 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2131 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1762 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 398 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников. Пресс-служба МТСЗН РК

Как отметили в Минтруда, основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 3651 человек,

Турция – 1853 человека,

Узбекистан – 1605 человек,

Индия – 1577 человек,

Великобритания – 1113 человек.

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов, – напомнили в пресс-службе ведомства.

Во исполнение поручения главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе текущего года, МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС с ранее запланированных 28 352 до 23 560 единиц – на 4792 единицы (16%). Пресс-служба МТСЗН РК

Напомним, министр труда и социальной защиты населения РК приказом от 15 апреля утвердил Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту.