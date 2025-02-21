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Общество

Названо официальное количество иностранцев, работающих в Казахстане

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы , фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 09:29 Фото: freepik
По состоянию на 1 февраля 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 072 иностранных гражданина. Об этом Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

Из релиза за 21 февраля следует, что среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

  • 568 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),
  • 2528 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4787 и 987 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 672 человека, а в рамках корпоративного перевода – 3530 человек".Пресс-служба МТСЗН РК

Согласно информации, в Казахстане насчитывается 1710 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 383,1 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,6% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

  • строительства – 5343 человека,
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1360 человек,
  • обрабатывающей промышленности – 1338 человек,
  • административное и вспомогательное обсуживание – 1089 человек,
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 688 человек.

По данным Минтруда, основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

  • Китай – 4778 человек,
  • Турция – 1158 человек,
  • Индия – 1121 человек,
  • Узбекистан – 623 человека.
"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц", – напомнили в пресс-службе ведомства.

25 декабря 2024 года сообщалось, что в Казахстане выросло число трудовых мигрантов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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