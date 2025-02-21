Названо официальное количество иностранцев, работающих в Казахстане

По состоянию на 1 февраля 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 072 иностранных гражданина. Об этом Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

Из релиза за 21 февраля следует, что среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

568 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),

2528 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4787 и 987 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 672 человека, а в рамках корпоративного перевода – 3530 человек". Пресс-служба МТСЗН РК

Согласно информации, в Казахстане насчитывается 1710 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 383,1 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,6% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

строительства – 5343 человека,

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1360 человек,

обрабатывающей промышленности – 1338 человек,

административное и вспомогательное обсуживание – 1089 человек,

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 688 человек.

По данным Минтруда, основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 4778 человек,

Турция – 1158 человек,

Индия – 1121 человек,

Узбекистан – 623 человека.

"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц", – напомнили в пресс-службе ведомства.

25 декабря 2024 года сообщалось, что в Казахстане выросло число трудовых мигрантов.