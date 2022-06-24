Левандовский, Мане, Роналду: «Бавария» хочет создать сильнейшее трио форвардов

Мюнхенская «Бавария» всерьез намерена усилить свою атакующую позицию к новому сезону Лиги чемпионов, пригласив знаменитого португальского форварда Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Как передает испанская газета As, нападающий «Манчестер Юнайтед» Роналду не очень-то доволен своим нынешним положением в английском клубе и желает сменить место прописки. 37-летнего португальца хочет пригласить «Бавария».

Фото: Instagram/cristiano

Но немцы данный вариант рассматривают на случай ухода Роберта Левандовски. Поляк пока не может покинуть Бундеслигу, так как у него еще год действующего контракта с мюнхенским клубом.

Фото: Instagram/_rl9

Как уже известно, «Бавария» сделала первый шаг в укреплении своей атакующей схемы, подписав на днях сенегельца Садио Мане.

Фото: Instagram/fcbayern

Станет ли идея создания супертройки нападающих боссами «Баварии» реальной, узнаем уже скоро. До закрытия трансферного окна в Европе осталось не так много времени.

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