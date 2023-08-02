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Лидер сборной Сенегала стал напарником Роналду в "Аль-Насре"

Футбол Переход АльНаср Фото: Instagram/sadiomaneofficiel
Футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, где выступает португальская звезда Криштиану Роналду, подтвердил о трансфере сенегальского форварда Садьо Мане из мюнхенской "Баварии", сообщает Zakon.kz.

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"Бавария" получит за сенегальского игрока около 30 млн евро, включая некоторые бонусы. А зарплата Мане в "Аль-Насре" будет примерно 40 млн евро в сезон после уплаты налогов.

В саудовском коллективе он будет помогать уже известным футболистам мирового масштаба, таким как Криштиану Роналду, Марцело Брозович, Алекс Теллес и Секо Фофана.

Футбол Переход АльНаср

Фото: Instagram/sadiomaneofficiel

Мане долгие годы был лидером английского "Ливерпуля", откуда перешел в немецкую "Баварию" в прошлом году. Отыграв всего лишь один сезон в Бундеслиге, он теперь будет защищать цвета "Аль-Насра". За мюнхенский суперклуб он сыграл 38 игр, где забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Футбол Переход АльНаср

Фото: Instagram/sadiomaneofficiel

На международной арене Садьо забил 34 гола в 93 встречах за сборную Сенегала и является лучшим бомбардиром в истории своей страны. Он представлял Сенегал на Олимпийских играх 2012 года, а также на Кубках африканских наций 2015, 2017 и 2021 годов. В 2020 году Мане назван лучшим футболистом Африки. Он представлял свою страну на ЧМ-2018, второй раз в истории участвуя в турнире. Три года назад журнал New African назвал Мане одним из 100 самых влиятельных африканцев.

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