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Мощный сель сошел в Жамбылской области

Жамбылская область, Кордай, сель, ДЧС Фото: скриншот видео
Сильный дождь спровоцировал селевой поток в Жамбылской области. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, передает Zakon.kz.
23 июня в 20:00 в селе Улкен Сулутор Кордайского района Жамбылской области в результате обильных осадков (проливной дождь с градом) по руслу реки Ыргайты прошел селевой поток. В результате чего было подтоплено дорожное полотно села без размыва, потоком повреждены две хозяйственные постройки частных жилых домов, а также произошло подтопление трех жилых домов (уровень воды 5 см). Жертв и пострадавших нет.Пресс-служба МЧС РК

По предварительной информации, есть потери домашнего скота (овец и кур). Комиссией местных исполнительных органов проводится работа по установлению ущерба.

На место происшествия выезжали восемь сотрудников и две единицы техники ДЧС Жамбылской области, пять работников и две единицы техники от местных исполнительных органов.Пресс-служба МЧС РК

Также сообщается, что в 23:25 в 4 км от села Шарбакты из-за выпадения обильных осадков (проливной дождь) произошло резкое поднятие уровня реки Ыргайты, на берегу которой отдыхали 11 человек.

В результате шесть человек остались в машине на образовавшемся «островке», а также сильным течением смыло вторую автомашину отдыхающих. 24 июня в 01:15 силами ДЧС все оказавшиеся на «островке» люди были спасены, в медицинской помощи не нуждались. Жертв и пострадавших нет. На реке Ыргайты повреждены два моста.Пресс-служба МЧС РК

Жамбылская область, сель

Фото: пресс-служба МЧС РК

сель в Жамбылской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

На место выезжали восемь сотрудников и две единицы техники ДЧС Жамбылской области.

Обновлено в 10:22

По состоянию на 06:00 движение по основной дороге, ведущей в село, восстановлено, дорога очищена, внутри села передвижение свободное. Имеется погибший домашний скот (количество устанавливается). Повреждена труба газопровода частного дома. Пострадавших нет. На месте работает комиссия во главе с заместителем акима района, ведется подсчет причиненного ущерба.Пресс-служба ДЧС Жамбылской области

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