Мощный сель сошел на трассу в Кыргызстане
Фото: МЧС КР
23 июня из-за сильного дождя в Кыргызстане сошел сель, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает МЧС КР, камни перекрыли дорогу на 374-375 км участке дороги Бишкек – Ош в Джалал-Абадской области.
Отмечается, что сейчас дорогу перекрыли. Ведутся работы по очистке.
"На место были направлены 10 спасателей и пять единиц тяжелой инженерной техники, начались работы по очистке", – говорится в сообщении.
Фото: МЧС РК
Ведомство рекомендует гражданам 23-24 июня не выезжать на трассу Бишкек – Ош.
Вместе с тем МЧС КР сообщило, что 22 июня около 19:00 на 47-50-м километре дороги Мырза – Аке Кара – Шоро также сошел сель, в результате чего дорога была перекрыта.
Также сообщается, что из города Узень в целях безопастности были эвакуированы 100 человек.
2 мая сообщалось, что на территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень.
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