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Мощный сель сошел на трассу в Кыргызстане

Сель сошел на трассу в Кыргызстане , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 19:36 Фото: МЧС КР
23 июня из-за сильного дождя в Кыргызстане сошел сель, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает МЧС КР, камни перекрыли дорогу на 374-375 км участке дороги Бишкек – Ош в Джалал-Абадской области.  

Отмечается, что сейчас дорогу перекрыли. Ведутся работы по очистке. 

"На место были направлены 10 спасателей и пять единиц тяжелой инженерной техники, начались работы по очистке", – говорится в сообщении.
Сель сошел на трассу в Кыргызстане , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 19:36

Фото: МЧС РК

Ведомство рекомендует гражданам 23-24 июня не выезжать на трассу Бишкек – Ош.

Вместе с тем МЧС КР сообщило, что 22 июня около 19:00 на 47-50-м километре дороги Мырза – Аке Кара – Шоро также сошел сель, в результате чего дорога была перекрыта.


Также сообщается, что из города Узень в целях безопастности были эвакуированы 100 человек. 

2 мая сообщалось, что на территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень. 

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