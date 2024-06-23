Мощный сель сошел на трассу в Кыргызстане

23 июня из-за сильного дождя в Кыргызстане сошел сель, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает МЧС КР, камни перекрыли дорогу на 374-375 км участке дороги Бишкек – Ош в Джалал-Абадской области.

Отмечается, что сейчас дорогу перекрыли. Ведутся работы по очистке.

"На место были направлены 10 спасателей и пять единиц тяжелой инженерной техники, начались работы по очистке", – говорится в сообщении.

Фото: МЧС РК

Ведомство рекомендует гражданам 23-24 июня не выезжать на трассу Бишкек – Ош.



Вместе с тем МЧС КР сообщило, что 22 июня около 19:00 на 47-50-м километре дороги Мырза – Аке Кара – Шоро также сошел сель, в результате чего дорога была перекрыта.





Также сообщается, что из города Узень в целях безопастности были эвакуированы 100 человек.

2 мая сообщалось, что на территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень.