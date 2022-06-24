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В Карагандинской области продолжают тушить сильный пожар

область Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области
В Каркаралинском районе продолжают тушить природный пожар в двух очагах. Работы по ликвидации пожара ведутся наземным и воздушным способами, передает Zakon.kz.

Тушение пожара осложнено труднодоступной горно-скалистой местностью, а также отсутствием вблизи водоемов, сильным и переменчивым ветром. Организован подвоз воды для тушения.

Карагандинская область

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

На месте работают 233 человека и 45 единиц техники: силы и средства Департамента по ЧС Карагандинской области, добровольных противопожарных формирований, местных исполнительных органов, лесного хозяйства, Каркаралинского государственного национального природного парка, полиции, ТОО «Алтай Полиметалы».Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Общая площадь пожара ориентировочно составляет 1089 га.

область

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Были задействованы два вертолета МЧС РК с водосливными устройствами. Всего осуществлено 70 сбросов.

область

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

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