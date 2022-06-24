В Карагандинской области продолжают тушить сильный пожар

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

В Каркаралинском районе продолжают тушить природный пожар в двух очагах. Работы по ликвидации пожара ведутся наземным и воздушным способами, передает Zakon.kz.