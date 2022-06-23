Третьи сутки тушат крупный степной пожар в Карагандинской области
По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, продолжается тушение двух очагов природного пожара в Каркаралинском районе:
площадь одного очага пожара составляет ориентировочно 400 га (возник 21 июня в 10 км северо-восточнее от пос. Егиндыбулак). Тушение осуществляется силами ДЧС и лесного хозяйства. Происходит тление кустарников и травы;
площадь второго очага пожара – ориентировочно 500 га (возник 22 июня). Тушение осуществляется силами ДЧС, добровольных противопожарных формирований, местных исполнительных органов, лесного хозяйства, Национального природного парка, полиции.
Всего в тушении задействованы 182 человека, 30 единиц техники.
Вертолетами МЧС продолжаются сбросы воды на горящие участки. Всего осуществлено 42 сброса.Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
В ведомстве отметили, что тушение осложнено горно-скалистой местностью, отсутствием вблизи водоемов, резкими порывами ветра с переменчивым направлением.
Организован подвоз воды для тушения. Ликвидационные мероприятия в основном производятся подручными средствами в пешем порядке.Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
Также в областном ДЧС сообщили, что второй природный пожар в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области ликвидирован.
Природный пожар, возникший 21 июня в Бухар-Жырауском районе (на территории Белагашского лесного хозяйства по охране лесов и животного мира), ликвидирован 22 июня в 22:13. Общая площадь горения составила 101,5 га.Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
В тушении пожара были задействованы силы ДЧС Карагандинской области, в/ч 52859 МЧС РК, добровольных противопожарных формирований, лесного хозяйства и местных исполнительных органов.