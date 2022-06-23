Третьи сутки тушат крупный степной пожар в Карагандинской области

Крупный степной пожар в Каркаралинском районе Карагандинской области разгорелся утром 20 июня. Его тушат при помощи двух вертолетов МЧС РК, передает Zakon.kz.

По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, продолжается тушение двух очагов природного пожара в Каркаралинском районе:

площадь одного очага пожара составляет ориентировочно 400 га (возник 21 июня в 10 км северо-восточнее от пос. Егиндыбулак). Тушение осуществляется силами ДЧС и лесного хозяйства. Происходит тление кустарников и травы;

площадь второго очага пожара – ориентировочно 500 га (возник 22 июня). Тушение осуществляется силами ДЧС, добровольных противопожарных формирований, местных исполнительных органов, лесного хозяйства, Национального природного парка, полиции.

Новость по теме Крупный степной пожар в Карагандинской области тушат при помощи двух вертолетов

Всего в тушении задействованы 182 человека, 30 единиц техники.

Вертолетами МЧС продолжаются сбросы воды на горящие участки. Всего осуществлено 42 сброса. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

В ведомстве отметили, что тушение осложнено горно-скалистой местностью, отсутствием вблизи водоемов, резкими порывами ветра с переменчивым направлением.

Организован подвоз воды для тушения. Ликвидационные мероприятия в основном производятся подручными средствами в пешем порядке. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Также в областном ДЧС сообщили, что второй природный пожар в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области ликвидирован.

Природный пожар, возникший 21 июня в Бухар-Жырауском районе (на территории Белагашского лесного хозяйства по охране лесов и животного мира), ликвидирован 22 июня в 22:13. Общая площадь горения составила 101,5 га. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

В тушении пожара были задействованы силы ДЧС Карагандинской области, в/ч 52859 МЧС РК, добровольных противопожарных формирований, лесного хозяйства и местных исполнительных органов.