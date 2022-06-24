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Названы удачные даты для свадеб в июле 2022 года

удачные даты для свадеб в июле 2022 года Фото: pixabay
Многие влюбленные желают создать семью не только в самую красивую дату, но и в самую счастливую. Астрологи поделились календарем самых удачных дат для заключения брака в июле этого года, передает Zakon.kz.

Согласно нормам действующего законодательства, государственную регистрацию брака в Казахстане осуществляют через месяц после подачи заявления в органы РАГС.

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Исключение есть для тех, у кого имеются уважительные причины. Например, в случае беременности или рождения ребенка. Либо при непосредственной угрозе жизни одной из сторон и так далее. Эти факты нужно подтвердить документами и справками из медицинских учреждений, места работы либо учебы. Тогда брак могут зарегистрировать в день подачи заявления.

Успеть жениться в красивые даты

В некоторые красивые даты, вроде Всемирного дня поцелуя (06.07.2022, среда) или 02.07.2022 (суббота), 07.07.2022 (четверг), 22.07.2022 (пятница), в плановом порядке зарегистрировать свой брак уже не получится.

Но желающие официально стать семейной супружеской парой могут успеть подать заявление за месяц вперед так, чтобы дата регистрации их брака выпала на 02.08.2022 (вторник), 08.08.2022 (понедельник) или 22.08.2022 (понедельник).

Что говорит астрология

Согласно лунному календарю, благоприятные периоды для свадеб в июле:

  • с 4 по 7 июля,

  • с 10 по 12 июля,

  • 31 июля.

Неблагоприятными днями для заключения брака считаются периоды:

  • с 1 по 3 июля,

  • 8 и 9 июля,

  • с 13 по 15 июля,

  • 19 и 20 июля,

  • с 28 по 30 июля.

    Астрологи отмечают, что если не получилось перенести свадьбу, то в этом нет ничего страшного. Смягчить влияние звезд поможет настрой самого человека.

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