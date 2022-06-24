Пропавший подросток в Алматы найден мертвым
Фото: Zakon.kz
Пропавшего в Алматы 15-летнего юношу нашли мертвым на территории одного из садоводческих обществ. Подозреваемый задержан, сообщает Zakon.kz.
Сообщение о его исчезновении поступило в полицию 23 июня.
По данным ведомства, была создана следственно-оперативная группа по установлению местонахождения несовершеннолетнего.
Днем на территории одного из садоводческих обществ был обнаружен труп без вести пропавшего с признаками насильственной смерти.Пресс-служба ДП Алматы
По подозрению в совершении данного преступления задержан 16-летний парень.
Подозреваемый сообщил, что убил своего знакомого после ссоры. Досудебное расследование продолжается. Назначены экспертизы.Пресс-служба ДП Алматы
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