Пропавший подросток в Алматы найден мертвым

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Пропавшего в Алматы 15-летнего юношу нашли мертвым на территории одного из садоводческих обществ. Подозреваемый задержан, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о его исчезновении поступило в полицию 23 июня. По данным ведомства, была создана следственно-оперативная группа по установлению местонахождения несовершеннолетнего. Днем на территории одного из садоводческих обществ был обнаружен труп без вести пропавшего с признаками насильственной смерти. Пресс-служба ДП Алматы По подозрению в совершении данного преступления задержан 16-летний парень. Подозреваемый сообщил, что убил своего знакомого после ссоры. Досудебное расследование продолжается. Назначены экспертизы. Пресс-служба ДП Алматы Читайте также В парке Шымкента нашли тело пропавшего гражданина России Дорогу на Кольсай затопило в Алматинской области В парке Костаная избили двух подростков: полиция ищет подозреваемых