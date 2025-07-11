Мертвым нашли парня, пропавшего в горах Алматы

Пропавшего в горах Алматы 18-летнего парня нашли мертвым, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, 11 июля в 07:30 в горах в рамках поисково-спасательных работ с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на высоте свыше 3000 метров над уровнем моря обнаружили тело.

"Спасатели выдвинулись к месту обнаружения пешим порядком для транспортировки тела (время следования – более 2,5 часа). На месте продолжает работу оперативный штаб. С близкими работают психологи ДЧС Алматы и РОСО МЧС", – сказано в сообщении.

18-летний парень ушел в горы 2 июля 2025 года. В ДЧС сообщение о его пропаже поступило в 11:46 6 июля. К поискам были привлечены 44 спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) МЧС, ДЧС, сотрудники Службы спасения 109, пограничной службы, полиции и волонтеры, а также восемь единиц техники, три БПЛА, дроны, четыре кинологических расчета и авиация. Несмотря на штормовое предупреждение, поисково-спасательные работы велись круглосуточно.