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Происшествия

Мертвым нашли парня, пропавшего в горах Алматы

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 10:13 Фото: Zakon.kz
Пропавшего в горах Алматы 18-летнего парня нашли мертвым, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, 11 июля в 07:30 в горах в рамках поисково-спасательных работ с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на высоте свыше 3000 метров над уровнем моря обнаружили тело.

"Спасатели выдвинулись к месту обнаружения пешим порядком для транспортировки тела (время следования – более 2,5 часа). На месте продолжает работу оперативный штаб. С близкими работают психологи ДЧС Алматы и РОСО МЧС", – сказано в сообщении.

18-летний парень ушел в горы 2 июля 2025 года. В ДЧС сообщение о его пропаже поступило в 11:46 6 июля. К поискам были привлечены 44 спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) МЧС, ДЧС, сотрудники Службы спасения 109, пограничной службы, полиции и волонтеры, а также восемь единиц техники, три БПЛА, дроны, четыре кинологических расчета и авиация. Несмотря на штормовое предупреждение, поисково-спасательные работы велись круглосуточно.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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