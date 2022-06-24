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В Таиланде отменили масочный режим

Таиланд Фото: pixabay
Правительство Таиланда выпустило распоряжение от 23 июня 2022 года. Согласно ему отменяется требование обязательного ношения медицинских и тканевых масок. С этой даты использование масок является сугубо добровольным, передает Zakon.kz.

Власти Таиланда отметили, что ношение масок рекомендовано только в людных местах и плохо проветриваемых помещениях, а также в случае отсутствия социальной дистанции.

Для заболевших коронавирусом, контактных лиц, пожилых и граждан с хроническими заболеваниями использование масок является актуальным.

По информации Ассоциации туроператоров, с 1 июля для въезда в Таиланд больше не нужно оформлять Thailand Pass.

Thailand Pass – веб-система для туристов. В ней хранятся данные о поездках и здоровье путешественников. Заполнив Thailand Pass и получив QR-код, можно въехать в страну.

Для въезда в Таиланд привитые туристы должны показать паспорт вакцинации. Непривитые – сделать ПЦР-тест за 72 часа до вылета.

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Ирина Лукичева
COVID-19 Таиланд
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