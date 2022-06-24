В Таиланде отменили масочный режим
Власти Таиланда отметили, что ношение масок рекомендовано только в людных местах и плохо проветриваемых помещениях, а также в случае отсутствия социальной дистанции.
Для заболевших коронавирусом, контактных лиц, пожилых и граждан с хроническими заболеваниями использование масок является актуальным.
По информации Ассоциации туроператоров, с 1 июля для въезда в Таиланд больше не нужно оформлять Thailand Pass.
Thailand Pass – веб-система для туристов. В ней хранятся данные о поездках и здоровье путешественников. Заполнив Thailand Pass и получив QR-код, можно въехать в страну.
Для въезда в Таиланд привитые туристы должны показать паспорт вакцинации. Непривитые – сделать ПЦР-тест за 72 часа до вылета.