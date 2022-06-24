Певица Макпал Исабекова впервые стала мамой

Казахстанская певица Макпал Исабекова на странице в Instagram поделилась радостной новостью: она впервые стала мамой, сообщает Zakon.kz.

У нас родился сын. Хвала Всевышнему за это счастье, – сказано в подписи к фото.

Комментаторы оставляют добрые пожелания под публикацией:

Какое счастье!

Наши поздравления!

Какая прекрасная новость! Скорейшего восстановления вам и малышу!

Очень рада за вас.

Примите искренние поздравления. Пусть растет на радость вам!

Фото: Instagram/makosyai

Певица, актриса и телеведущая Макпал Исабекова стала популярной после участия в проекте SuperStar KZ. Также она является лауреатом платиновой премии «Тарлан».

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Личную жизнь Исабекова особо не афиширует. Но 14 февраля 2021 года певица сообщила, что выходит замуж. В феврале 2022 года она рассказала подписчикам о своей беременности.