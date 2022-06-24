Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Cемилетняя Малика Зиядин стала чемпионкой мира ФИДЕ по шахматам

Cемилетняя Малика Зиядин стала чемпионкой мира ФИДЕ по шахматам Фото: akorda.kz
С 10 по 19 июня в столице Панамы состоялся Чемпионат мира по шахматам среди школьников. Чемпионкой стала семилетняя Малика Зиядин, передает Zakon.kz.

Юной шахматистке, которая обучается в Академии шахмат Жансаи Абдумалик, удалось завоевать сразу два титула: чемпиона и чемпионки мира по шахматам в возрастной категории до семи лет. Это первый случай в истории казахстанских шахмат.

Всего в турнире приняли участие 36 молодых шахматистов, где каждый из спортсменов сыграл девять партий. По итогам чемпионата Малика выиграла все партии и набрала максимальное количество баллов – девять, опередив ближайшего преследователя Goel Raben из США на 2,5 очка.

Победа Малики – это беспрецедентный случай, ведь такого еще в истории Казахстана не было. Хочу поздравить Малику, родителей и тренеров с таким невероятным успехом! Каждая победа соотечественников для меня стимул еще больше развивать шахматы и выводить своих подопечных на международный уровень, ведь потенциал для этого есть.Казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик

Соревнования проводились в двух секциях (мальчики и девочки) и в шести возрастных категориях (до 7, 9, 11, 13, 15, 17 лет). Всего в чемпионате приняли участие около 600 шахматистов.

Казахстанская федерация шахмат с каждым годом прилагает все усилия для развития шахмат в стране, и победа Малики тому пример. Я горжусь подрастающим поколением и готов, как президент Казахстанской федерации шахмат, поддержать инициативы для развития и популяризации этого вида спорта.Президент Казахстанской федерации шахмат Галим Хусаинов

Читайте также

Объявлены результаты жеребьевки Wimbledon-2022 с участием казахстанцев

Уникальное достижение в истории – Токаев обратился к семилетней шахматистке

Последний шанс для «Тампы»? Прогноз от эксперта на финал NHL

Ирина Лукичева
Панама
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
старость гороскоп советы
Старость – не радость: какими будут представители знаков зодиака
Карагандинская область, школа, аттестаты, ошибка, директор, наказание
Школьникам в Караганде выдали аттестаты с опечаткой – комментарий Управления образования
Казахстан, погода, 25-27 июня, Казгидромет
45-градусная жара и дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Иссык-Куль граница Казахстан Кыргызстан туристы
Казахстанские туристы смогут быстрее добраться до Иссык-Куля
торги на бирже
Доллар подскочил сразу на 10,45 тенге
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
27 июня истекает срок уплаты налогов и платежей
27 июня истекает срок уплаты ряда налогов и платежей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления