Cемилетняя Малика Зиядин стала чемпионкой мира ФИДЕ по шахматам

С 10 по 19 июня в столице Панамы состоялся Чемпионат мира по шахматам среди школьников. Чемпионкой стала семилетняя Малика Зиядин, передает Zakon.kz.

Юной шахматистке, которая обучается в Академии шахмат Жансаи Абдумалик, удалось завоевать сразу два титула: чемпиона и чемпионки мира по шахматам в возрастной категории до семи лет. Это первый случай в истории казахстанских шахмат.

Всего в турнире приняли участие 36 молодых шахматистов, где каждый из спортсменов сыграл девять партий. По итогам чемпионата Малика выиграла все партии и набрала максимальное количество баллов – девять, опередив ближайшего преследователя Goel Raben из США на 2,5 очка.

Победа Малики – это беспрецедентный случай, ведь такого еще в истории Казахстана не было. Хочу поздравить Малику, родителей и тренеров с таким невероятным успехом! Каждая победа соотечественников для меня стимул еще больше развивать шахматы и выводить своих подопечных на международный уровень, ведь потенциал для этого есть. Казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик

Соревнования проводились в двух секциях (мальчики и девочки) и в шести возрастных категориях (до 7, 9, 11, 13, 15, 17 лет). Всего в чемпионате приняли участие около 600 шахматистов.