Семилетняя астанчанка стала чемпионкой мира по шахматам

Алиша Бисалиева из Астаны 29 апреля стала первой среди шахматистов Казахстана чемпионкой мира 2024 года: в албанском Дурресе она выиграла турнир в рапиде в возрастной категории до восьми лет, сообщает Zakon.kz.

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По информации Казахстанской федерации шахмат, с 26 по 28 апреля 2024 года в расположенном на берегу Адриатического моря албанском Дурресе прошел Чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид и блиц) среди кадетов (FIDE World Cadet Rapid & Blitz Championships 2024). Юные шахматисты из почти 40 стран соревновались в трех возрастных категориях.

"Наши юные шахматисты продолжают радовать яркими победами на самом высоком уровне. Шесть завоеванных медалей, включая одну золотую, на первенстве мира по рапиду и блицу – это в первую очередь результат огромной работы, проделанной тренерским штабом, родителями и самими спортсменами. Ребята являются не только гордостью всего Казахстана, но и отличным примером для сотен и тысяч сверстников, которые только начинают заниматься шахматами", – отметил президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

Отмечается, что Казахстан в данном соревновании представляли 22 надежды, сообща завоевавшие шесть медалей, из них одну золотую: ее обладательницей стала Алиша Бисалиева из Астаны, опередившая всех в рапиде в категории до восьми лет. Она же добыла "серебро" в блице.

Медаль такого же достоинства в блице завоевал ее сверстник из Актобе Нурали Нуршин. Бронзовые медали достались Нурисламу Султанхану из Туркестана (рапид, до восьми лет), Ханзаде Аманжол из Актобе (рапид, до 12 лет) и Алимжану Жауынбаю из Астаны (блиц, до 10 лет).

Ранее сообщалось, что известная и лучшая шахматистка Казахстана Бибисара Асаубаева, которая с конца сентября 2023 года "пропала" из соцсетей, поделилась радостной новостью. Оказалось, семь месяцев назад хакеры взломали и удалили ее аккаунт в Instagram, но ей удалось его вернуть.



