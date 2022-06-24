Противотанковую мину изъяли у жителя Семея

Фото: пресс-служба ДУИС ВКО

Сотрудникам СИЗО Усть-Каменогорска поступила информация о том, что двое мужчин – жители Усть-Каменогорска и Семея – незаконно хранят огнестрельное оружие и боеприпасы. Сотрудники учреждения ОВ-156/1 ДУИС по ВКО передали информацию сотрудникам полиции, передает Zakon.kz.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что семейчанин у себя в квартире спрятал противотанковую мину ТМ-62М. Также оперативным отделом учреждения ОВ-156/1 совместно с сотрудниками Управления криминальной полиции ДП ВКО в указанной квартире (у жителя Усть-Каменогорска. – Прим. ред.) изъяли обрез гладкоствольного охотничьего ружья модели БМ калибра 16 мм. Пресс-служба Департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Фото: пресс-служба ДУИС ВКО По данным ведомства, оба факта зарегистрированы в ЕРДР. Мужчины не имели разрешительных документов на оружие. По изъятому боеприпасу и оружию назначены экспертизы. Начальник учреждения ОВ-156/1 ДУИС по ВКО Канат Жусупов По его словам, проводятся следственные действия по ст. 287 УК РК («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов). Читайте также Тридцать полицейских ВКО стали новоселами «Лихо мерили шаги»: как проходит служба «дяди Степы» в казахстанской полиции Мужчина поссорился с женой и разбил дорогостоящее оборудование в Алматинской области