Противотанковую мину изъяли у жителя Семея
Фото: пресс-служба ДУИС ВКО
Сотрудникам СИЗО Усть-Каменогорска поступила информация о том, что двое мужчин – жители Усть-Каменогорска и Семея – незаконно хранят огнестрельное оружие и боеприпасы. Сотрудники учреждения ОВ-156/1 ДУИС по ВКО передали информацию сотрудникам полиции, передает Zakon.kz.
В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что семейчанин у себя в квартире спрятал противотанковую мину ТМ-62М. Также оперативным отделом учреждения ОВ-156/1 совместно с сотрудниками Управления криминальной полиции ДП ВКО в указанной квартире (у жителя Усть-Каменогорска. – Прим. ред.) изъяли обрез гладкоствольного охотничьего ружья модели БМ калибра 16 мм.Пресс-служба Департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области
Фото: пресс-служба ДУИС ВКО
По данным ведомства, оба факта зарегистрированы в ЕРДР.
Мужчины не имели разрешительных документов на оружие. По изъятому боеприпасу и оружию назначены экспертизы.Начальник учреждения ОВ-156/1 ДУИС по ВКО Канат Жусупов
По его словам, проводятся следственные действия по ст. 287 УК РК («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов).
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