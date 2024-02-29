У Алена Делона изъяли 72 единицы огнестрельного оружия

Французская полиция изъяла 72 единицы огнестрельного оружия и более трех тысяч боеприпасов у Алена Делона. Выяснилось, что часть из них хранилась незаконно. При этом полицию беспокоит психологическое состояние актера, вызванное неблагоприятными отношениями с его детьми, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Le Parisien, у французского актера не было разрешения на хранение оружия. Речь идет о стрелковом оружии категорий А и Б, а также о коллекционных экземплярах. Следствие ведется по двум статьям. Это "незаконное хранение оружия" и "незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия первой категории". Также правоохранители обратили внимание на наличие стрелкового тира на территории частного дома Делона.

В соответствии с французским законодательством оружие подразделяется на четыре категории:

А – оружие, владеть которым частным лицам запрещено (боевое оружие, гранаты);

B – оружие, на которое можно получить разрешение (пистолеты, гладкоствольное оружие);

C – оружие, на которое требуется декларация (травматический пистолет, оружие для спортивной стрельбы);

D – предметы, потенциально представляющие опасность для общества (нож, дубинка).

Фото: Instagram/alaindelonarchive

Обыск в доме Алена Делона прошел по решению суда. При этом инициаторами судебного разбирательства стали дети актера: 59-летний Энтони, 33-летняя Анушка и 29-летний Алено-Фабьен.

А в Алматинской области обнаружили три тайника с оружием. Об этом 12 февраля 2024 года Zakon.kz заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.