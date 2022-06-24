Сериал «Нулевой пациент»: неожиданный финал удивил зрителей

Сериал «Нулевой пациент» собрал много отзывов. Финальная серия вышла на экраны 23 июня и не разочаровала своих зрителей. Создатели фильма передали события, которые происходили в Элисте в 1988 году, передает Zakon.kz.

Тогда пациенты педиатрической больницы на самом деле заразились ВИЧ-инфекцией. Всего было выявлено около 80 случаев заражения.

В Элисту направили комиссию, в состав которой входил Вадим Покровский, сын главного эпидемиолога страны и руководитель Центра по борьбе со СПИДом.

После длительных разбирательств удалось выявить «нулевого пациента». Им оказался мужчина-военный, который заразился половым путем в командировке в Конго. Мужчина передал вирус своей супруге, а та – маленькому сыну, который и проходил лечение в больнице в Элисте.

Комиссия установила, что причиной заражения других детей стала халатность врачей. Они были плохо проинформированы, использовали одни шприцы для всех пациентов.

Неожиданный финал «нулевого пациента»

Оказалось, что нулевым пациентом был Клим Перфилов. Он заразился ВИЧ во время командировки в Африке. Перфилов имел близость с местной жительницей. От него вирус передался жене, а та имела связь с Иваном.

На этом расследование не закончилось. Дмитрий Гончаров и Кирсан Аюшев решили проверить препарат иммуноглобулин, который вкалывали младенцам в СССР. По мнению главных героев, партия препарата могла быть заражена вирусом.

Финал был непредсказуемый. У Дмитрия был непростой выбор. Он решил не подрывать авторитет властей. Вся вина легла на плечи медиков.