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Главные актеры сериала "Слово пацана" обратились к зрителю

Главные актеры сериала "Слово пацана" обратились к зрителю Фото: Instagram/ivanfilippovich
21 декабря 2023 года вышла финальная серия популярного российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Актеры, сыгравшие главные роли в нашумевшей киноленте, выступили с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Иван Янковский, сыгравший Вову Суворова (Адидас), лидера группировки "Универсам", опубликовал совместный снимок с Львом Зулькарнаевым, сыгравшим Вахита Зималетдинова (Зима), одного из "суперов" группировки "Универсам".

"Шагаем вместе с Зимой в прекрасное светлое будущее. Спасибо всем, это было отличное путешествие. Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и осуждали. Всех с наступающим!" – говорится в сообщении.

Также отметились Рузиль Минекаев (Марат Суворов (Адидас-младший), член группировки "Универсам", младший брат Вовы Адидаса) и Леон Кемстач (Андрей Васильев (Пальто), новый член группировки "Универсам"):

"Финал. Спасибо за этот увлекательный путь, который мы прошли вместе! Пальто и Марат навсегда с вами!"

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Нашумевший саундтрек к сериалу "Слово пацана" на казахском языке покорил соцсети

"Слово пацана. Кровь на асфальте" – российский криминальный сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссером Жорой Крыжовниковым на основе книги Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х". Главные роли в нем исполняют Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд и Анастасия Красовская.

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5 декабря 2023 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев высказались о том, могут ли запретить в Казахстане этот сериал.

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