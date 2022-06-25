Головкин и Канело провели первую дуэль взглядов

Геннадий Головкин и Сауль «Канело» Альварес провели первую дуэль взглядов в преддверии своего третьего поединка, сообщает Zakon.kz.

Бойцы в очередной раз встретились лицом к лицу, но пока только на пресс-конференции, посвященной их предстоящему третьему поединку.

Дуэль взглядов прошла в Лос-Анджелесе.

Бойцы сошлись для фото и видео перед началом прессера, а потом и после него. Смотрели друг на друга соперники подчеркнуто недоброжелательно.

Третий бой в противостоянии нашего бойца с мексиканцем состоится 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, которая принимала и два первых поединка трилогии.

Предыдущие два поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.

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В мае Альварес потерпел второе поражение в карьере, проиграв россиянину Дмитрию Биволу в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе.

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