Банда скотокрадов задержана в Костанайской области

В Костанайской области задержана группа скотокрадов, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники криминальной полиции Костанайской области провели спецоперацию.

23 июня в Алтынсаринском районе ими были задержаны два автомобиля «Газель», в которых находился похищенный скот.

По словам начальника управления криминальной полиции Ербола Кайрбекова, в регионе созданы специальные группы, которые занимаются раскрытием фактов скотокрадства.

В результате с начала года задержаны четыре преступные группы, которые занимались кражами скота в Амангельдинском, Костанайском и Карасуском районах области. Ими было похищено более 70 животных.