Банда скотокрадов задержана в Костанайской области
Фото: кадр из видео
В Костанайской области задержана группа скотокрадов, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники криминальной полиции Костанайской области провели спецоперацию.
23 июня в Алтынсаринском районе ими были задержаны два автомобиля «Газель», в которых находился похищенный скот.
По словам начальника управления криминальной полиции Ербола Кайрбекова, в регионе созданы специальные группы, которые занимаются раскрытием фактов скотокрадства.
В результате с начала года задержаны четыре преступные группы, которые занимались кражами скота в Амангельдинском, Костанайском и Карасуском районах области. Ими было похищено более 70 животных.
В дальнейшем на территории других районов области, в летних кардах было изъято более 40 голов украденного скота и три единицы оружия (нарезное и гладкоствольное), – рассказал он. В настоящее время задержано шесть подозреваемых – жителей Костанайской области. Начальник управления криминальной полиции Костанайской области Ербол Кайрбеков
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ