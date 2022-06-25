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Банда скотокрадов задержана в Костанайской области

Скотокрады в Костанайской области Фото: кадр из видео
В Костанайской области задержана группа скотокрадов, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники криминальной полиции Костанайской области провели спецоперацию.

23 июня в Алтынсаринском районе ими были задержаны два автомобиля «Газель», в которых находился похищенный скот.

По словам начальника управления криминальной полиции Ербола Кайрбекова, в регионе созданы специальные группы, которые занимаются раскрытием фактов скотокрадства.

В результате с начала года задержаны четыре преступные группы, которые занимались кражами скота в Амангельдинском, Костанайском и Карасуском районах области. Ими было похищено более 70 животных.

В дальнейшем на территории других районов области, в летних кардах было изъято более 40 голов украденного скота и три единицы оружия (нарезное и гладкоствольное), – рассказал он. В настоящее время задержано шесть подозреваемых – жителей Костанайской области. Начальник управления криминальной полиции Костанайской области Ербол Кайрбеков

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