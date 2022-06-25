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Экс-начальник ДП Алматы Таймерденов получил руководящую должность в МВД

Канат Таймерденов получил должность в МВД Фото: Facebook/Канат Таймерденов
Бывший начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов получил должность в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает Zakon.kz.
Канат Таймерденов переводится в Центральный аппарат МВД на руководящую должность, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Должность начальника ДП Алматы он занимал с января 2020 года.

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Канат Таймерденов родился 7 ноября 1974 года в селе Унгуртас Жамбылского района Алматинской области.

Трудовой стаж:

  • член рабочего отряда содействия милиции Каскеленской горадминистрации (30.06.1994 – 05.01.1995);

  • оперуполномоченный 2-го отделения ОУР УВД Каскеленского района Алматинской области (05.01.1995 – 25.12.1995);

  • оперуполномоченный 2-го отделения (по раскрытию имущественных преступлений) ОУР УГСК по Каскеленскому району Алматинской области (01.01.1996 – 01.01.1997);

  • оперуполномоченный отделения расследований преступлений против личности отдела общеуголовных расследований УГСК по Каскеленскому району Алматинской области (в связи с оргштатными изменениями) (01.01.1997 – 06.06.1997);

  • старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела расследований бандитизма и незаконного оборота оружия Управления расследований особо опасных преступлений ДГСК Алматинской области (06.06.1996 – 20.11.1997);

  • старший оперуполномоченный ОУР УВД Каскеленского района Алматинской области (20.11.1997 – 18.02.1999);

  • оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью по Каскеленскому, Жамбылскому районам УБОП ОКП УВД Алматинской области (18.02.1999 – 28.04.2000);

  • начальник отдела УР УВД Карасайского района УВД Алматинской области (28.04.2000 – 21.09.2000);

  • начальник отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД Алматинской области (21.09.2000 – 17.02.2001);

  • заместитель начальника отдела разработки преступных сообществ в уголовно-преступной среде УБОП УВД Алматинской области (17.02.2001 – 17.08.2001);

  • начальник ОБОП по Карасайскому, Жамбылскому, Балхашскому районам 6-го Управления криминальной полиции ГУВД Алматинской области (17.08.2001 – 13.12.2002);

  • начальник отдела по предупреждению и пресечению терроризма, религиозного экстремизма и незаконной миграции УКП ГУВД Алматинской области (13.12.2002 – 01.10.2003);

  • заместитель начальника УБОП ГУВД Алматинской области (01.10.2004 – 24.02.2005);

  • заместитель начальника УБОП ДВД Алматы (24.02.2005 – 14.02.2008);

  • начальник Управления внутренних дел Талгарского района Департамента внутренних дел Алматинской области (14.02.2008 – 18.09.2009);

  • начальник Управления внутренних дел Жетысуского района Департамента внутренних дел Алматы (18.09.2009 – 12.10.2012);

  • первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Алматы (12.10.2012 – 22.12.2017);

  • начальник ДВД Мангистауской области (22.12.2017 – 08.11.2018);

  • начальник Департамента полиции Мангистауской области (08.11.2018 – 29.01.2020);

  • начальник Департамента полиции Алматы (с 29.01.2020), комендант Алматы (с 05.01.2022).

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