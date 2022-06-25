Экс-начальник ДП Алматы Таймерденов получил руководящую должность в МВД

Должность начальника ДП Алматы он занимал с января 2020 года.

Канат Таймерденов родился 7 ноября 1974 года в селе Унгуртас Жамбылского района Алматинской области.

Трудовой стаж:

член рабочего отряда содействия милиции Каскеленской горадминистрации (30.06.1994 – 05.01.1995);

оперуполномоченный 2-го отделения ОУР УВД Каскеленского района Алматинской области (05.01.1995 – 25.12.1995);

оперуполномоченный 2-го отделения (по раскрытию имущественных преступлений) ОУР УГСК по Каскеленскому району Алматинской области (01.01.1996 – 01.01.1997);

оперуполномоченный отделения расследований преступлений против личности отдела общеуголовных расследований УГСК по Каскеленскому району Алматинской области (в связи с оргштатными изменениями) (01.01.1997 – 06.06.1997);

старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела расследований бандитизма и незаконного оборота оружия Управления расследований особо опасных преступлений ДГСК Алматинской области (06.06.1996 – 20.11.1997);

старший оперуполномоченный ОУР УВД Каскеленского района Алматинской области (20.11.1997 – 18.02.1999);

оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью по Каскеленскому, Жамбылскому районам УБОП ОКП УВД Алматинской области (18.02.1999 – 28.04.2000);

начальник отдела УР УВД Карасайского района УВД Алматинской области (28.04.2000 – 21.09.2000);

начальник отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД Алматинской области (21.09.2000 – 17.02.2001);

заместитель начальника отдела разработки преступных сообществ в уголовно-преступной среде УБОП УВД Алматинской области (17.02.2001 – 17.08.2001);

начальник ОБОП по Карасайскому, Жамбылскому, Балхашскому районам 6-го Управления криминальной полиции ГУВД Алматинской области (17.08.2001 – 13.12.2002);

начальник отдела по предупреждению и пресечению терроризма, религиозного экстремизма и незаконной миграции УКП ГУВД Алматинской области (13.12.2002 – 01.10.2003);

заместитель начальника УБОП ГУВД Алматинской области (01.10.2004 – 24.02.2005);

заместитель начальника УБОП ДВД Алматы (24.02.2005 – 14.02.2008);

начальник Управления внутренних дел Талгарского района Департамента внутренних дел Алматинской области (14.02.2008 – 18.09.2009);

начальник Управления внутренних дел Жетысуского района Департамента внутренних дел Алматы (18.09.2009 – 12.10.2012);

первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Алматы (12.10.2012 – 22.12.2017);

начальник ДВД Мангистауской области (22.12.2017 – 08.11.2018);

начальник Департамента полиции Мангистауской области (08.11.2018 – 29.01.2020);