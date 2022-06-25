«Какие красивые места»: водопад Бурхан-Булак сняли на видео

Самый высокий водопад Казахстана Бурхан-Булак снял на видео и опубликовал в соцсетях видеограф Адилет Рахметолла, передает Zakon.kz.

Водопад расположен в Ескельдинском районе Алматинской области, в горах Джунгарского Алатау, в ущелье реки Кора. Суммарная высота четырех каскадов 168 м, а видимой части – трех нижних каскадов – 114 м.

Согласно легенде, около водопада жила женщина со своим единственным ребенком Бурхан. Когда пришло время, парень влюбился в гордую и своевольную красавицу, что не понравилось матери. Она стала препятствовать их браку и воздвигла в скале большой замок, в котором заперла Бурхана. Но парень так был влюблен, что вырвался из заточения и слился с красавицей Корой. С тех пор много столетий мать беспрерывно оплакивает неразумный выбор сына и изливает свою печаль в виде небольшого ручья, который находится неподалеку от водопада Бурхан-булак и называют его «Слезы матери».