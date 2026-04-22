Когда достроят дорогу к самому высокому водопаду Казахстана

До конца 2027 года планируется достроить дорогу к самому высокому водопаду Казахстана – Бурхан-Булак. Об этом сегодня, 22 апреля 2026 года, рассказали в пресс-службе Управления туризма акимата области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что реализация проекта "Реконструкция дороги до водопада Бурхан-Булак" начата в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева.

"Проектом предусмотрено обустройство одной площадки отдыха размером 100×50 м, в составе которой предусмотрены: две беседки, четыре контейнера для мусора и санитарный узел на два места. Также проектом предусмотрены места для парковки. Согласно договору, завершение работ планируется до конца 2027 года". Пресс-служба Управления туризма акимата области Жетысу

Уточняется, что в настоящее время на объекте ведутся буровзрывные работы, расчистка территории от природного грунта, а также подготовка основания дорожного полотна. Проложено 2,8 км основания дорожного полотна из щебеночно-песчаной смеси.

"Общая стоимость, согласно договору, составляет 13,8 млрд тенге. В 2025 году на начало строительных работ из средств Национального фонда выделено и освоено 3,9 млрд тенге, на 2026 год из местного бюджета выделен 1 млрд тенге. Протяженность дороги – 30,8 км. Генеральным подрядчиком является ТОО "Прогресс KZ". Пресс-служба Управления туризма акимата области Жетысу

Бурхан-Булак – самый высокий водопад в Казахстане, расположенный в Ескельдинском районе области Жетысу. В 2025 году поток туристов составил 24 423 человека, в 2024 году – 16 352.

"С учетом положительной динамики прогнозный туристский поток на 2026 год составит порядка 30 тыс. человек". Пресс-служба Управления туризма акимата области Жетысу

14 апреля 2026 года аким области Жетысу Бейбит Исабаев доложил Касым-Жомарту Токаеву, что ведется реконструкция 31 км автомобильной дороги, ведущей к водопаду Бурхан-Булак.