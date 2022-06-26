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Употребление мяса в жару может привести к развитию рака – диетолог

мясо Фото: pixabay
Елена Соломатина предупредила об опасности употребления мяса в жаркую погоду, передает Zakon.kz.
У нас в жару это все замедляется. А клетчатка из сырых овощей поможет пищеварению. Если мясо будет долго перевариваться, это опасно. Особенно если это тяжелое, красное мясо. Оно будет долго лежать не только в желудке, но и в кишечнике. А это риск образования онкологии, поэтому клетчатка помогает быстрее продвинуться и освободить от еды, – сообщила ura.ru специалист.

Она порекомендовала делать меньше шашлыка из мяса и больше печеных овощей, так как они богаты влагой. Диетолог отметила, что во время жары организм бросает все силы на охлаждение, что сказывается на работе пищеварительной системы.

Еда не очень хорошо будет перевариваться, потому что для этого нужно, чтобы кровь нормально двигалась, присутствовал кислород, ферменты нормально вырабатывались, – объяснила эксперт.

Соломатина советует есть жареное мясо небольшими порциями, а после прогуляться, но не по солнцу, а в тени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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