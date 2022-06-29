Топ-5 напитков, от которых стоит отказаться в жару
Диетолог Антон Бердов отметил, что нужно исключить холодную воду. Резкий перепад температур приводит к охлаждению основных органов, воспалению неба, носоглотки и миндалин, пишет «Доктор Питер».
Вы получите только сбой в работе иммунитета, после чего последует простуда, а в худшем случае – ангина.Диетолог Антон Бердов
Следует пить меньше кофе и черного чая. Эти два напитка содержат кофеин и являются мочегонными средствами. Это приводит к обезвоживанию организма и влияет на антидиуретический гормон. Без его присутствия вода уходит быстрее.
По словам диетолога, необходимо отказаться от сока и газированных напитков.
Повышение артериального давления, нагрузка на поджелудочную, риск развития диабета и онкологических заболеваний. В этом списке нет пункта «утоление жажды». Все просто: эффект от употребления сладких напитков краткосрочный. А вот последствия довольно серьезные.Антон Бердов
Также диетолог добавил два пункта, которые касаются питания. Во-первых, не следует садиться на диету во время жары. Это большой стресс для организма. Летом необходимо его подпитывать здоровой пищей в нужных количествах.
Во-вторых, нельзя отказываться от яиц, мяса и рыбы. Белковые продукты обязательно должны быть в рационе.
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