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Топ-5 напитков, от которых стоит отказаться в жару

погода Фото: pexels
Привычные для многих способы спастись от жары зачастую ухудшают ситуацию. Названы пять напитков, которые лучше не употреблять в жаркую погоду, передает Zakon.kz.

Диетолог Антон Бердов отметил, что нужно исключить холодную воду. Резкий перепад температур приводит к охлаждению основных органов, воспалению неба, носоглотки и миндалин, пишет «Доктор Питер».

Вы получите только сбой в работе иммунитета, после чего последует простуда, а в худшем случае – ангина.Диетолог Антон Бердов

Следует пить меньше кофе и черного чая. Эти два напитка содержат кофеин и являются мочегонными средствами. Это приводит к обезвоживанию организма и влияет на антидиуретический гормон. Без его присутствия вода уходит быстрее.

По словам диетолога, необходимо отказаться от сока и газированных напитков.

Повышение артериального давления, нагрузка на поджелудочную, риск развития диабета и онкологических заболеваний. В этом списке нет пункта «утоление жажды». Все просто: эффект от употребления сладких напитков краткосрочный. А вот последствия довольно серьезные.Антон Бердов

Также диетолог добавил два пункта, которые касаются питания. Во-первых, не следует садиться на диету во время жары. Это большой стресс для организма. Летом необходимо его подпитывать здоровой пищей в нужных количествах.

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Во-вторых, нельзя отказываться от яиц, мяса и рыбы. Белковые продукты обязательно должны быть в рационе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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