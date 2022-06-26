Казахстан и Китай возобновляют прямое авиасообщение

На официальном сайте Посольства КНР в РК отмечается, что в связи с этим вводятся изменения по сдаче ПЦР-тестов.

В течение 48 часов до вылета сдать два ПЦР-теста. Второй ПЦР-тест нужно сдать в течение 24 часов до вылета. Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала. ПЦР-тесты должны быть сданы в двух разных, назначенных посольством и Генконсульством, лабораториях.

В течение 12 часов до вылета сдать дополнительный тест на антиген. Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала. Полученный результат теста направлять на проверку посольству или Генконсульству не нужно, его следует предъявить сотруднику авиакомпании при прохождении регистрации на рейс.

При прохождении регистрации на рейс предъявить сотруднику авиакомпании открытый через мобильное приложение «синий код здоровья» (заранее сделанный скриншот не принимается) и справку с отрицательным результатом теста на антиген (в бумажном или электронном виде).

Пассажиры перед вылетом в Китай должны провести в Казахстане 10 дней на самоизоляции, самостоятельно наблюдать за своим здоровьем и подписать соответствующее гарантийное письмо.

Посольство и Генконсульство, начиная с 1 июля, между Китаем и Казахстаном перестанут принимать заявления на получение кода здоровья от пассажиров, следующих транзитным рейсом из Казахстана в Китай через третью страну.