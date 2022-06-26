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Казахстан и Китай возобновляют прямое авиасообщение

Возобновляется прямое авиасообщение с Китаем Фото: Air Astana
Казахстан и Китай возобновят прямое авиасообщение с 1 июля, сообщает Zakon.kz.

На официальном сайте Посольства КНР в РК отмечается, что в связи с этим вводятся изменения по сдаче ПЦР-тестов.

  • В течение 48 часов до вылета сдать два ПЦР-теста. Второй ПЦР-тест нужно сдать в течение 24 часов до вылета. Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала. ПЦР-тесты должны быть сданы в двух разных, назначенных посольством и Генконсульством, лабораториях.

  • В течение 12 часов до вылета сдать дополнительный тест на антиген. Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала. Полученный результат теста направлять на проверку посольству или Генконсульству не нужно, его следует предъявить сотруднику авиакомпании при прохождении регистрации на рейс.

  • При прохождении регистрации на рейс предъявить сотруднику авиакомпании открытый через мобильное приложение «синий код здоровья» (заранее сделанный скриншот не принимается) и справку с отрицательным результатом теста на антиген (в бумажном или электронном виде).

  • Пассажиры перед вылетом в Китай должны провести в Казахстане 10 дней на самоизоляции, самостоятельно наблюдать за своим здоровьем и подписать соответствующее гарантийное письмо.

  • Посольство и Генконсульство, начиная с 1 июля, между Китаем и Казахстаном перестанут принимать заявления на получение кода здоровья от пассажиров, следующих транзитным рейсом из Казахстана в Китай через третью страну.

  • После возобновления прямого авиасообщения посольство и Генконсульство временно не принимают заявления на получение кода здоровья от пассажиров, следующих транзитным рейсом из третьей страны в Китай через Казахстан.

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