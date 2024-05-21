Возобновляется прямое авиасообщение между Казахстаном и Оманом

С 18 июня этого года оманская авиакомпания Salam Air планирует возобновить авиасообщение по маршруту Алматы – Маскат, сообщает Zakon.kz.

Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по вторникам и пятницам) на воздушных судах типа "Эйрбас-А320/А321" емкостью 180-230 кресел, передает пресс-служба Министерства транспорта Казахстана.



Говорится, что возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.

Ранее стало известно, что увеличивается количество рейсов между Казахстаном и Китаем.