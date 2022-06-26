Шавкат Рахмонов победил Нила Мэгни на UFC Vegas 57

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов в рамках турнира UFC Vegas 57 оказался сильнее американца Нила Мэгни, одержав 16 досрочную подряд победу, четвертую из них – в знаменитом промоушене, сообщает Zakon.kz.

Преимущество казахстанского бойца было подавляющим уже с первых минут поединка, и завершился он досрочно. За считанные секунды до окончания второго раунда Шавкат Рахмонов удушающим приемом заставил американского файтера сдаться.

Нил – хороший боец, но я ждал своего шанса, который пришелся на конец второго отрезка поединка. Все думают, что я должен досрочно закончить, но я всегда жду своего момента и пользуюсь минусом соперника, когда наступит момент. Теперь хочу встретиться со Стивеном Томпсоном. Шавкат Рахмонов

Стивен Томпсон – американский боец смешанного стиля, профессиональный кикбоксер. Являлся претендентом на пояс чемпиона UFC. Занимает 7 строчку UFC в полусреднем весе.

Ранее состоялся бой предварительного карда, в котором 33-летний Сергей Морозов из Казахстана победил бразильца Раулиана Пэйва. Поединок завершился победой Морозова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

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