Жибек Куламбаева завоевала 17-й трофей ITF Women в парном разряде

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте с представительницей Индии Пратхан Тхомбаре отпраздновала успех в парном разряде соревнований в Сербии с призовым фондом в 25 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Казахстанско-индийская пара в финале данных состязаний должна была сыграть с дуэтом Лейра Ромеро (Испания) и Тара Вюрт (Хорватия). Но по причине травмы Тары решающая игра за трофей не состоялась, и досрочная победа досталась Куламбаевой и Тхомбаре.

Для Куламбаевой это третий турнир в парном разряде в нынешнем сезоне, в котором она выиграла трофей. Всего на счету у алматинки 17 титулов в парном и два чемпионства в одиночном разряде.

На будущей неделе Жибек Куламбаева попробует свои силы на турнире ITF W25 в нидерландском городе Ден Хааг.

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