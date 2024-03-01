Жибек Куламбаева вышла в финал парного разряда турнира в Индии

В Индии проходит турнир серии ITF W35 Gurugram. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела полуфинальный матч в парном разряде, а также сыграла в 1/4 финала в "одиночке", сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале парного разряда казахстанка вместе с местной теннисисткой Анкитой Раиной выиграли у дуэта Рия Бхатия (Индия)/Митика Одзеки (Япония) со счетом 7:5, 6:2. Стоит отметить, казахстанско-индийский тандем выступает под первым номером.

В одиночном турнире Жибек Куламбаева не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию. Наша спортсменка в игре за выход в полуфинал проиграла Кун Ен Ву из Южной Кореи – 0:6, 3:6.

Ранее был представлен обзор матчей с участием казахстанских теннисистов.