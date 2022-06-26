Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Семья из четырех человек погибла на Капшагайском водохранилище

водохранилище Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
Трагедия произошла в городе Конаеве на необорудованном для купания месте в районе «Голубого залива», передает Zakon.kz.
Утонули женщина 1990 года рождения, мужчина 1992 года рождения и двое детей 2007 и 2010 г.р., еще одна женщина 1954 года рождения была спасена. Как стало известно, при купании на водохранилище поднялись волны, и двое братьев начали тонуть, спасать детей кинулись их дядя, тетя и бабушка, к сожалению спастись удалось лишь бабушке.Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Тела двоих детей и мужчины извлечены из воды спасателями.

Согласно постановлению акима Алматинской области, в городе Конаеве имеются семь городских пляжей, на которых организовано дежурство спасателей. Места оборудованы спасательными вышками и другими необходимыми средствами для обеспечения безопасности людей при купании.

ДЧС Алматинской области просит граждан:

  • купаться только в специально оборудованных местах;

  • не умея плавать, не заходить в воду выше пояса;

  • не оставлять детей без присмотра у воды;

  • не употреблять спиртные напитки при отдыхе у воды;

  • не купаться при волнах и штормовой погоде.

Читайте также

Двое друзей спасли тонущего человека в Усть-Каменогорске

Елена Беляева
Алматинская область
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака, никому не нужны
Никому не нужны: назван Топ-5 знаков зодиака
МВД
Экс-начальник ДП Алматы Таймерденов получил руководящую должность в МВД
изучение языков, мировые языки, лингвистика
Топ-5 самых трудных для изучения языков мира
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
торги на бирже
Курсы валют на 25-26 июня
торги на бирже
Курс доллара вырос еще на 5,75 тенге
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
Возобновляется прямое авиасообщение с Китаем
Казахстан и Китай возобновляют прямое авиасообщение
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления