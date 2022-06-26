Семья из четырех человек погибла на Капшагайском водохранилище

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Трагедия произошла в городе Конаеве на необорудованном для купания месте в районе «Голубого залива», передает Zakon.kz.

Утонули женщина 1990 года рождения, мужчина 1992 года рождения и двое детей 2007 и 2010 г.р., еще одна женщина 1954 года рождения была спасена. Как стало известно, при купании на водохранилище поднялись волны, и двое братьев начали тонуть, спасать детей кинулись их дядя, тетя и бабушка, к сожалению спастись удалось лишь бабушке. Пресс-служба ДЧС Алматинской области Тела двоих детей и мужчины извлечены из воды спасателями. Согласно постановлению акима Алматинской области, в городе Конаеве имеются семь городских пляжей, на которых организовано дежурство спасателей. Места оборудованы спасательными вышками и другими необходимыми средствами для обеспечения безопасности людей при купании. ДЧС Алматинской области просит граждан: купаться только в специально оборудованных местах;

не умея плавать, не заходить в воду выше пояса;

не оставлять детей без присмотра у воды;

не употреблять спиртные напитки при отдыхе у воды;

не купаться при волнах и штормовой погоде. Читайте также Двое друзей спасли тонущего человека в Усть-Каменогорске