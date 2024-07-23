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В Атырау утонули еще двое детей

В Атырау утонули еще двое детей, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 16:46 Фото: pxhere
Трагедия произошла в пригородном селе Бесикты. Дети купались в необорудованном для купания месте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Атырауской области о несчастном случае сообщили 23 июля в 00:50. Тело одного из детей извлекли родственники. Поиски второго до сих пор продолжаются.

"Дети 2010 и 2011 годов рождения утонули во время купания в селе Бесикты в неположенном месте. Силами родственников найдено и извлечено из воды тело 13-летнего ребенка. На сегодня ведутся поиски второго 12-летнего мальчика. В поисках задействовано 11 сотрудников личного состава ДЧС, пять плавсредств", – отметили в ДЧС Атырауской области.

Также специалисты уточнили, что купальный сезон на территории Атырауской области в этом году еще не открыт.

"Купание опасно, так как сильное течение может привести к трагедии", – заключили в пресс-службе.

Отметим, ранее, 20 июля, в пригороде города Атырау утонули родные братья.

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