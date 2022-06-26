Ильдар Ягьяев стал абсолютным чемпионом в классическом двоеборье
Как пишет «Лада», стритлифтер из Актау Ильдар Ягьяев завоевал титул абсолютного чемпиона вне зависимости от весовой категории в классическом двоеборье, набрав коэффициент 62,67.
Валид Гаджибеков занял второе место в сумме двух движений с максимальным весом (подтягивание+брусья) в категории до 90 кг.
Сундет Джайлаубаев удостоился первого места в сумме двух движений (подтягивание + брусья) в категории до 67,5 кг в юниорах.
«Золото» в любителях с весом 24 кг в мультилифтинге в категории до 60 кг завоевал Руслан Асильев.
Еще одну золотую награду среди любителей с весом 24 кг в мультилифтинге в категории до 67,5 кг завоевал Абылайхан Аяп.
На первую ступень пьедестала поднялся также Эльвин Садыков в любителях с весом 24 кг в мультилифтинге в категории до 75 кг.
В планах стритлифтеров – провести Чемпионат Азии в Актау в августе этого года.
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