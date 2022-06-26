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Ильдар Ягьяев стал абсолютным чемпионом в классическом двоеборье

флаг Фото: архив спортсменов
Чемпионат мира прошел с 24 по 26 июня одновременно в двух странах – Голландии (Амстердам) и Казахстане (Уральск). Участниками стали свыше 300 атлетов из более чем 25 стран, передает Zakon.kz.

Как пишет «Лада», стритлифтер из Актау Ильдар Ягьяев завоевал титул абсолютного чемпиона вне зависимости от весовой категории в классическом двоеборье, набрав коэффициент 62,67.

Валид Гаджибеков занял второе место в сумме двух движений с максимальным весом (подтягивание+брусья) в категории до 90 кг.

Сундет Джайлаубаев удостоился первого места в сумме двух движений (подтягивание + брусья) в категории до 67,5 кг в юниорах.

«Золото» в любителях с весом 24 кг в мультилифтинге в категории до 60 кг завоевал Руслан Асильев.

Еще одну золотую награду среди любителей с весом 24 кг в мультилифтинге в категории до 67,5 кг завоевал Абылайхан Аяп.

На первую ступень пьедестала поднялся также Эльвин Садыков в любителях с весом 24 кг в мультилифтинге в категории до 75 кг.

В планах стритлифтеров – провести Чемпионат Азии в Актау в августе этого года.

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