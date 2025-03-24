Кирилл Герасименко стал абсолютным чемпионом Казахстана по настольному теннису

Все о теннисе

В Алматы 24 марта завершился чемпионат Казахстана по настольному теннису, который собрал 186 спортсменов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, в течение недели в ADD USTEL TENNIS ORTALYGY разыгрывались медали в командном, личном, парном и смешанном разрядах. Турнир подарил зрителям напряженные матчи и яркие финалы.

Первые комплекты наград были разыграны в командном зачете. В мужском финале сборная Восточно-Казахстанской области не оставила шансов соперникам из Алматы, одержав победу со счетом 3:0. Денис Жолудев, Сагантай Курмамбаев и Сергей Коновалов не позволили оппонентам навязать свою игру, уверенно проведя свои матчи против Айдоса и Дастана Кенжигуловых, Санжара Жубанова.

Бронзовые медали в соревнованиях среди мужчин завоевали команды Карагандинской и Актюбинской областей.

Женский финал, напротив, оказался полон драматизма. Команда Алматы оказалась в сложном положении, уступая сборной Карагандинской области со счетом 0:2. Однако благодаря уверенной игре в оставшихся матчах алматинки сумели переломить ход матча и добиться итоговой победы – 3:2.

Третьи места заняли Костанайская область и Шымкент.

Чемпионками Казахстана в женском парном разряде стали Анель Бахыт и Ангелина Романовская, обыграв дуэт Зауреш Акашевой и Альбины Жаксылыковой.

Золотую медаль в смешанных парах завоевали Кирилл Герасименко и Зауреш Акашева. В финальном матче они оказались сильнее Искендера Харки и Ангелины Романовской.

Кирилл Герасименко добился успеха и в мужском парном разряде – вместе с Кадырали Кабдылуахитовым он выиграл в финале у Искендера Харки и Ирисбека Артукметова.

Отметим, что финалист чемпионата Кадырали Кабдылуахитов выполнил норматив мастера спорта Республики Казахстан.

В личном разряде фавориты подтвердили свой статус. Женский финал стал карагандинским дерби. Зауреш Акашева и Жанерке Кошкумбаева разыграли между собой золотую медаль. Опыт взял верх: Акашева добилась победы, а для Кошкумбаевой этот финал стал дебютным в карьере. Бронзовые награды завоевали Сарвиноз Миркадирова (Алматы) и Альбина Жаксылыкова (Караганда).

Для Жаксылыковой прошедший чемпионат стал особенным – впервые в карьере она поднялась на пьедестал в личном разряде и выполнила норматив мастера спорта Республики Казахстан.

У мужчин в решающем матче сошлись многократный чемпион Казахстана Кирилл Герасименко и перспективный Алан Курмангалиев. Представитель Астаны уверенно провел встречу, вновь доказав свое лидерство на национальном уровне. Третье место заняли Айдос Кенжигулов и Санжар Жубанов, ставшие бронзовыми призерами.

Кирилл Герасименко завоевал три золотые медали, став абсолютным чемпионом Казахстана.

Ранее сообщалось, что казахстанская парадзюдоистка завоевала "золото" Кубка мира в Тбилиси.