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Более двух тысяч иракцев пострадали во время песчаной бури

непогода Фото: pixabay
В минувшие сутки в ряде регионов Ирака прошла песчаная буря, после чего люди с жалобами на трудности с дыханием и удушья обратились в больницы Багдада и нескольких провинций, передает Zakon.kz.
Медучреждения в Багдаде и ряде иракских провинций зарегистрировали более 2250 обращений по причине удушья разной степени тяжести, – цитирует Минздрав Ирака ТАСС.

Большинство пострадавших получили медпомощь и покинули больницы.

Отмечается, что песчаная буря привела к приостановке работы международных аэропортов в Багдаде и Эн-Наджафе, расположенных на юге страны. Авиасообщение было восстановлено только в воскресенье утром.

Как уточняется, с апреля песчаные и пылевые бури неоднократно накрывали большую часть территории Ирака. Эксперты объясняют это климатическими изменениями и нерациональным использованием земельных и водных ресурсов в стране. 

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