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Мир

Мексику накрыла мощная песчаная буря

Мексику накрыла песчаная буря, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 06:55 Фото: pixabay
Мощная песчаная буря накрыла север Мексики, сообщает Zakon.kz.

Жителей северных регионов Мексики накрыла мощная песчаная буря, которая 20 апреля прошлась по нескольким населенным пунктам. Стихия нарушила работу транспорта. Местный аэропорт в Чиуауа закрыт для взлетов и посадок самолетов, а движение по Панамериканскому шоссе приостановлено.

Кадры природного катаклизма очевидцы опубликовали в Сети.

Информации о пострадавших в результате песчаного цунами на данный момент нет. Службы экстренного реагирования продолжают мониторить ситуацию и рекомендуют жителям оставаться в помещениях для собственной безопасности.

В этот же день в штате Оклахома два человека погибли, когда их автомобиль унесло с дороги сильным потоком воды. Это произошло во время наводнения, вызванного проливными дождями.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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