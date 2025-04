Мексику накрыла мощная песчаная буря

Жителей северных регионов Мексики накрыла мощная песчаная буря, которая 20 апреля прошлась по нескольким населенным пунктам. Стихия нарушила работу транспорта. Местный аэропорт в Чиуауа закрыт для взлетов и посадок самолетов, а движение по Панамериканскому шоссе приостановлено.

Кадры природного катаклизма очевидцы опубликовали в Сети.

#WATCH : 🌪️🇲🇽 Massive Sandstorm Hits Chihuahua, Mexico

A powerful dust storm has swept through the region, reducing visibility and causing disruptions.#Mexico #Sandstorm #Chihuahua #Storm pic.twitter.com/ITJH0ELHdp