Мексику накрыла мощная песчаная буря
Жителей северных регионов Мексики накрыла мощная песчаная буря, которая 20 апреля прошлась по нескольким населенным пунктам. Стихия нарушила работу транспорта. Местный аэропорт в Чиуауа закрыт для взлетов и посадок самолетов, а движение по Панамериканскому шоссе приостановлено.
Кадры природного катаклизма очевидцы опубликовали в Сети.
#WATCH : 🌪️🇲🇽 Massive Sandstorm Hits Chihuahua, Mexico— upuknews (@upuknews1) April 20, 2025
A powerful dust storm has swept through the region, reducing visibility and causing disruptions.#Mexico #Sandstorm #Chihuahua #Storm pic.twitter.com/ITJH0ELHdp
Информации о пострадавших в результате песчаного цунами на данный момент нет. Службы экстренного реагирования продолжают мониторить ситуацию и рекомендуют жителям оставаться в помещениях для собственной безопасности.
В этот же день в штате Оклахома два человека погибли, когда их автомобиль унесло с дороги сильным потоком воды. Это произошло во время наводнения, вызванного проливными дождями.