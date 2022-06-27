ДЧС призывает алматинцев воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов

Как сообщили в РГП «Казгидромет», 27 июня в Алматы днем ожидается сильная жара до +36, передает Zakon.kz.

Спасатели напомнили горожанам, что жаркая погода опасна, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта.

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Воздержитесь от прогулок, не увлекайтесь физической активностью. Четко выполняйте рекомендации врача и своевременно принимайте назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Также жителей и гостей города призвали воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.