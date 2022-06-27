В Шымкенте четверо детей пострадали в результате хлопка газового баллона

В Шымкенте 26 июня во дворе жилого дома в микрорайоне Нурсат-2 в багажнике Kia Rio произошел хлопок маленького газового баллончика объемом 350 мл, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС города, в результате хлопка баллончика доставлены в больницу шесть человек. Это мужчина с женщиной и четверо детей (среди которых малыш 2021 года рождения).

После осмотра врачей они были отпущены домой, назначено амбулаторное лечение. Предварительная причина – перегрев багажника автомобиля от солнечных лучей. Пресс-служба ДЧС Шымкента

На место происшествия выезжали 15 сотрудников ДЧС и три единицы техники.