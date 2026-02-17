Авария в Шымкенте спровоцировала взрыв и пожар на газовом объекте
В жилом массиве Базаркакпа Енбекшинского района города Шымкента легковой автомобиль наехал на шкафной газорегуляторный пункт, из-за чего произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим факельным горением, сообщает Zakon.kz.
В кратчайшие сроки на место прибыли первые подразделения противопожарной службы. Они провели оперативное развертывание и мгновенно подали два боевых ствола на тушение и охлаждение конструкций.
"Огнеборцам удалось локализовать пламя, не допустив его переброса на жилой сектор. В результате хлопка повреждено остекление близлежащего частного дома", – говорится в сообщении.
Пожар потушили. В результате инцидента никто не пострадал. Известно, что водитель успел самостоятельно покинуть салон авто до начала интенсивного горения.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли человека во время крупного пожара в столичной сауне.
