Происшествия

Авария в Шымкенте спровоцировала взрыв и пожар на газовом объекте

пожар в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 18:37 Фото: пресс-служба МЧС РК
В жилом массиве Базаркакпа Енбекшинского района города Шымкента легковой автомобиль наехал на шкафной газорегуляторный пункт, из-за чего произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим факельным горением, сообщает Zakon.kz.

В кратчайшие сроки на место прибыли первые подразделения противопожарной службы. Они провели оперативное развертывание и мгновенно подали два боевых ствола на тушение и охлаждение конструкций.

"Огнеборцам удалось локализовать пламя, не допустив его переброса на жилой сектор. В результате хлопка повреждено остекление близлежащего частного дома", – говорится в сообщении.

Пожар потушили. В результате инцидента никто не пострадал. Известно, что водитель успел самостоятельно покинуть салон авто до начала интенсивного горения.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли человека во время крупного пожара в столичной сауне.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
