Обрушение стадиона в Колумбии попало на видео: есть погибшие

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26 июня часть арены в провинции Толима Колумбии обрушилась во время уличной корриды. По данным местных СМИ, четыре человека погибли и 150 получили травмы, сообщает Zakon.kz.