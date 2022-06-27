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Обрушение стадиона в Колумбии попало на видео: есть погибшие

коррида обрушение трибуны Колумбия Фото: pixabay
26 июня часть арены в провинции Толима Колумбии обрушилась во время уличной корриды. По данным местных СМИ, четыре человека погибли и 150 получили травмы, сообщает Zakon.kz.

Также отмечено, что под завалами остаются два человека.

По последней информации, погибли четыре человека – трое взрослых и один несовершеннолетний, еще 150 ранены.Заведующая больницей Сан-Рафаэль Патрисия Энао

Спасательные работы продолжаются, уточняет РИА Новости.

Причины обрушения конструкций на стадионе выясняются.

Корралеха – это традиционная уличная коррида в Колумбии, для которой возводятся временные трибуны.

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Анастасия Московчук
Колумбия
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