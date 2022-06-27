Обрушение стадиона в Колумбии попало на видео: есть погибшие
Фото: pixabay
26 июня часть арены в провинции Толима Колумбии обрушилась во время уличной корриды. По данным местных СМИ, четыре человека погибли и 150 получили травмы, сообщает Zakon.kz.
Также отмечено, что под завалами остаются два человека.
— Factal News (@factal) June 26, 2022
At least four people killed, hundreds injured in stadium collapse at bullfight in El Espinal, Colombia; president-elect warns against further shows pic.twitter.com/PIqAUdyKNG
По последней информации, погибли четыре человека – трое взрослых и один несовершеннолетний, еще 150 ранены.Заведующая больницей Сан-Рафаэль Патрисия Энао
Спасательные работы продолжаются, уточняет РИА Новости.
— Newsistaan (@newsistaan) June 26, 2022
Another video from Colombia#Colombia #elespinal pic.twitter.com/qkfSGM50Bp
Причины обрушения конструкций на стадионе выясняются.
Корралеха – это традиционная уличная коррида в Колумбии, для которой возводятся временные трибуны.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ