Пять человек погибли во время футбольного турнира в Колумбии
Фото: pixabay
Четыре футболистки во время регионального турнира в Колумбии погибли в результате удара молнии, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Mirror, трагедия произошла во время турнира в деревне Эль-Реаль. Всего удар молнии унес жизни пяти человек – пятым погибшим был мужчина, который скончался уже в госпитале.
Отмечается, что еще двое пострадавших женщин в тяжелом состоянии были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что дети погибли в результате попадания молнии в школу в Восточной Африке.
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