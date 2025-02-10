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Мир

Пять человек погибли во время футбольного турнира в Колумбии

Пятерых людей убило ударом молнии в Колумбии, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 22:13 Фото: pixabay
Четыре футболистки во время регионального турнира в Колумбии погибли в результате удара молнии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Mirror, трагедия произошла во время турнира в деревне Эль-Реаль. Всего удар молнии унес жизни пяти человек – пятым погибшим был мужчина, который скончался уже в госпитале.

Отмечается, что еще двое пострадавших женщин в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что дети погибли в результате попадания молнии в школу в Восточной Африке.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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