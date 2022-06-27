«Актобе» обыграл «Астану» и поднялся на третье место в таблице КПЛ
Центральный поединок 15-го тура прошел в Актобе, где местные футболисты принимали лидера КПЛ — столичную «Астану». Западноказахстанцы оправдали надежды своих преданных болельщиков и разгромили одного из главных фаворитов турнира со счетом 4:1.
Эта победа позволила актюбинцам сразу включиться в призовую тройку чемпионата, набрав 23 балла. Подопечные Андрея Карповича уступают представителям «Астаны» и «Тобола», у них по 24 очка.
«Актобе» с третьего места потеснил «Тараз», который у себя на поле разошелся миром с алматинским «Кайратом» — 1:1.
В других матчах 15-го тура зафиксированы следующие цифры:
«Акжайык» — «Ордабасы» – 0:1;
«Аксу» — «Шахтер» – 1:1;
«Кызыл-Жар» — «Тобол» – 1:3;
«Мактаарал» — «Атырау» – 1:1.
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