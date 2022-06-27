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«Актобе» обыграл «Астану» и поднялся на третье место в таблице КПЛ

Футбол Поражение Астаны Фото: Instagram/fcaktobe_official
В минувшие выходные прошли матчи 15-го тура чемпионата казахстанской Премьер-лиги. Как всегда не обошлось без сюрпризов, самый главный из которых произошел в Актау, где местный «Каспий» уступил аутсайдеру первенства «Турану» — 0:2, сообщает Zakon.kz.

Центральный поединок 15-го тура прошел в Актобе, где местные футболисты принимали лидера КПЛ — столичную «Астану». Западноказахстанцы оправдали надежды своих преданных болельщиков и разгромили одного из главных фаворитов турнира со счетом 4:1.

Эта победа позволила актюбинцам сразу включиться в призовую тройку чемпионата, набрав 23 балла. Подопечные Андрея Карповича уступают представителям «Астаны» и «Тобола», у них по 24 очка.

«Актобе» с третьего места потеснил «Тараз», который у себя на поле разошелся миром с алматинским «Кайратом» — 1:1.

В других матчах 15-го тура зафиксированы следующие цифры:

  • «Акжайык» — «Ордабасы» – 0:1;

  • «Аксу» — «Шахтер» – 1:1;

  • «Кызыл-Жар» — «Тобол» – 1:3;

  • «Мактаарал» — «Атырау» – 1:1.

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