«Актобе» обыграл «Астану» и поднялся на третье место в таблице КПЛ

В минувшие выходные прошли матчи 15-го тура чемпионата казахстанской Премьер-лиги. Как всегда не обошлось без сюрпризов, самый главный из которых произошел в Актау, где местный «Каспий» уступил аутсайдеру первенства «Турану» — 0:2, сообщает Zakon.kz.

Центральный поединок 15-го тура прошел в Актобе, где местные футболисты принимали лидера КПЛ — столичную «Астану». Западноказахстанцы оправдали надежды своих преданных болельщиков и разгромили одного из главных фаворитов турнира со счетом 4:1.

Эта победа позволила актюбинцам сразу включиться в призовую тройку чемпионата, набрав 23 балла. Подопечные Андрея Карповича уступают представителям «Астаны» и «Тобола», у них по 24 очка.

«Актобе» с третьего места потеснил «Тараз», который у себя на поле разошелся миром с алматинским «Кайратом» — 1:1.

В других матчах 15-го тура зафиксированы следующие цифры:

«Акжайык» — «Ордабасы» – 0:1;

«Аксу» — «Шахтер» – 1:1;

«Кызыл-Жар» — «Тобол» – 1:3;

«Мактаарал» — «Атырау» – 1:1.

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