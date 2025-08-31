#АЭС в Казахстане
Спорт

"Кайрат" обыграл "Окжетпес" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025

Футбол Победа Окжетпес, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 18:04 Фото: Instagram/f.c.kairat
В Кокшетау состоялся перенесенный матч 22-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где местный "Окжетпес" минимально уступил алматинскому "Кайрату" со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

Автором единственного гола в этом матче стал португальский полузащитник гостей Жоржиньо, который отличился на восьмой минуте.  

Благодаря успеху в Кокшетау команда Рафаэля Уразбахтина сейчас располагается на второй строчке таблицы казахстанского чемпионата

К этому часу "Кайрат" набрал 46 баллов и столько же имеет "Астана", но столичный коллектив находится выше из-за дополнительных показателей.

Тем самым алматинская дружина взяла реванш у "Окжетпеса" за домашнюю неудачу в первом круге КПЛ-2025.

Стоит также заметить, что стадион в Кокшетау был переполнен из-за приезда действующего участника общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
