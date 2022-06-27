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Казахстанский боксер Серик Мусадилов одержал 12-ю подряд победу

Бокс 12-ая Победа Фото: Instagram/serikmussadilov
На вечере бокса в американском Дулуте (Миннесота) казахстанский тяжеловес Серик Мусадилов (12-0, 10 КО) нокаутировал доминиканца Хосе Антонио Абреу (14-12, 8 КО), сообщает Zakon.kz.

Непобежденный 27-летний павлодарский боксер провел первый в этом году поединок, и он завершился для него удачно. Бой в первом тяжелом весе не дошел до запланированных восьми раундов. Финальный гонг прозвенел досрочно победой казахстанца, тяжелым нокаутом в пятом раунде.

Казахстанский спортсмен по прозвищу Панда нокаутировал своего оппонента градом сильных ударов, после чего рефери данного поединка зафиксировал победу Серика Мусадилова.

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